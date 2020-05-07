علاء مبارك يشيد بمسلسل البرنس ويوجه رسالة لـ أحمد زاهر.. شاهد

أشاد علاء مبارك عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر بالأعمال الدرامية المقدمة في الموسم الرمضاني الحالي وخاصة مسلسل البرنس، بطولة محمد رمضان واحمد زاهر.





وغرد علاء مبارك عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا "‏مسلسلات كثيرة فى رمضان مستواها جيد جدًا كل التقدير لهذه الاعمال، ولكن لو اختار مسلسل واحد على اساس قوة واداء التمثيل ففى رأيي المتواضع بلا شك هو البرنس، اداء عالى من كل الفنانين فى المسلسل وخاصة الفنان المتالق احمد زاهر الذى اثبت انه فنان يمتلك موهبة كبيرة".





يذكر أن محمد رمضان يشارك ايضا في سباق الدراما الرمضانيه 2020 ببطولة مسلسل البرنس مع عدد من نجوم الفن.





المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين أحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

