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رياضة

نادر شوقي يفتح النار على أسامة نبيه عقب تصريحاته عن رفضه التسجيل في الزمالك

الجمعة 08/مايو/2020 - 12:57 ص
نادر شوقي
نادر شوقي
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ياسمين تيسير
فتح نادر شوقي وكيل اللاعبين ومدير الشركة المسئولة عن نادي الجونة النار على أسامة نبيه نجم الزمالك ومدرب المنتخب السابق عقب تصريحاته أمس بشأن عشقه وحبه للزمالك.

وكتب نادر شوقي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هو لا يوجد في تاريخك الكروي أي حاجة  تجذب انتباه الناس غير سيرة أزمتك مع كابتن حسام غالي".

كشف أسامة نبيه لاعب نادي الزمالك والمنتخب المصري السابق عن مفاجأة غير متوقعة أثناء فترة لعبه مع غزل المحلة أمام القلعة البيضاء في الدور قبل النهائي لكأس مصر.

وقال أسامة نبيه في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت: "عندما تركت نادي الزمالك وخرجت للاحتراف في الكويت انتهى الدوري هناك في خلال 3 أشهر فقط لأن البطولة كانت تتكون من 7 فرق".

وأضاف: "عندما انتهى الدوري الكويتي مبكرا طلبت العودة لمصر من جديد ورجعت عبر بوابة غزل المحلة وكانت هناك مباراة هامة بين الزمالك والمحلة في الدور قبل النهائي لكأس مصر وكنت سأعود للزمالك مباشرة بعد هذه المباراة".

وأكمل: "في هذة المباراة أتيحت لي العديد من الفرص السهلة ولكن رفضت التسجيل في الزمالك ولم تطاوعني قدمني وكنت أتحدث إلى إبراهيم حسن وأقول له شتت الكرة بعيدا حتى لا أحرز في الزمالك".

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