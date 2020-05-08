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أخبار العالم

فرنسا تسجل أدنى معدل وفيات بفيروس كورونا منذ 4 أيام

الجمعة 08/مايو/2020 - 12:58 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
سجلت فرنسا 178 حالة وفاة من جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وكالة أنباء رويترز، إن الزيادة تمثل 0.7% ، وهل أقل معدل وفيات يومي منذ 4 أيام.

ويرتفع بذلك عدد الوفيات من جراء الفيروس في فرنسا إلى 25987 حالة وفاة.

ولفتت إلى تراجع عدد المرضى الخاضعين للعناية المركزة لأول مرة منذ 25 مارس الماضي إلى أقل من 3 آلاف مريض.

وبحسب موقع "وورلد ميتر" فقد بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا 174,791إصابة بعد تسجيل 600 حالة جديدة.

وتأتي فرنسا في المرتبة السادسة في قائمة أكثر الدول من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم.
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