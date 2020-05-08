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حوادث

جريمة قبل مدفع الإفطار.. قصة مقتل مزارع في القليوبية داخل أرضه.. المتهم تخلص منه لسرقة مواشيه

الجمعة 08/مايو/2020 - 02:01 ص
مقتل مزارع في القليوبية
مقتل مزارع في القليوبية
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إبراهيم الهوارى

كانت عقارب الساعة تشير إلى الساعة السادسة مساء الجميع يتحرك ويسرع الى الذهاب الى منزله للإفطار .. المغرب أذن وجميع الاسرة فى انتظار والدهم الحاج فوزى بنور 58 عاما الذى خرج صباحا الى أرضه الزراعية كعادته يوميا بمنطقة عزبة الابيض بمركز الخانكة ولكنه لم يأت.

القلق والخوف والشك بدأ يتسلل الى قلوبهم وعلى الفور قام نجله أحمد فوزي بالذهاب للبحث عن والده ليجده ملقى على الأرض داخل عشة بجوار أرضه الزراعية حاول إيقاظه لكن دون جدوى ووجد علامات خنق حول رقبة والده وبجواره حبل ملقى على الأرض.

وعلى الفور لم يصدق ما راته عينيه وجلس بجوار جثة ابيه يصرخ بصوت عالى " ابويا رد علي .. ابويا مات ياناس " وحضر الجيران مسرعين ليجدوا جثة الحاج فهمى ويكتشفوا عدم وجود المواشي الخاصة به والتأكد أن الجريمة ورائها السرقة

قام الابن والجيران بابلاغ الشرطة التى حضرت على الفور لمكان الواقعة وناظرت الجثة وفى التحقيقات قال أحمد نجل المتوقى " ابويا طول عمره فى حاله وعمره ما اذى حد "

وتابع قائلا : " أنا الولد الوحيد على ثلاث بنات وكان والدي هو عمود الأسرة، منه لله اللى قتله.. ربنا المنتقم الجبار" مشيرا إلى أنه لا يصدق حتى هذه اللحظة أن والده فارقهم بعد قتله بدم بارد

وأضاف نجل المتوفى "والدي كان طيب وفي حاله ولم يكن له عداوات مع أي شخص والناس جميعهم يشهدون له بأدبه واحترامه حيث كان يخرج يوميا لارضه ويرجع اخر النهار الى بيته".

من ناحية اخرى كشفت التحقيقات ان المتهم من نفس المنطقة التي يسكن بها المجنى عليه وأنه كان يراقبه لتنفيذ مخططه لقتله وسرقة المواشي وبعد قتله سرق 3 رؤوس ماشية وعربة كارو وحاول بيعهم بقرية مجاورة لمكان الجريمة إلا أن عمدة القرية والأهالي شكوا بأمره وأبلغوا رجال مركز شرطة الخانكة وتم القبض عليه واعترف بارتكاب الجريمة بحجة سداد ديونه".

وتلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بلاغا يفيد العثور على جثة مزارع مقتولا داخل حظيره مواشى بإحدى الأراضى الزراعية بمنطقة عزبة الأبيض بالخانكة.

وانتقل على الفور المقدم أحمد كمال رئيس مباحث مباحث مركز الخانكة لمكان الواقعة وبمناظرة الجثة، تبين أن الجثه لشخص يدعى "فوزى بنور" 58 سنة مزارع ويوجد آثار خنق حول الرقبة بواسطة حبل عثر عليه بجوار الجثة.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "م. م. ز" 34 سنة عاطل خنق المجني عليه بحبل واستولى على 3 رؤوس ماشية، وعربة كارو، ودابة وفر هاربا وجرى ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

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