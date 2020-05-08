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مرأة

طريقة التأكد من جودة معقم اليدين في دقيقتين

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:31 ص
مطهى كحولي
مطهى كحولي
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آلاء حسن
قال المسؤولون الفيدراليون إنهم يراقبون مخاوف السلامة المتعلقة بمطهر اليدين لأن هناك 1500 شركة إضافية تصنع المنتج الآن نظرا إلى الحاجة إلى المعقمات بشكل كبير في ظل انتشار فيروس كورونا.

لاحظوا أنه تم إرسال رسالة تحذير إلى شركة واحدة بسبب ادعاءات غير مثبتة أن مطهر أيديهم يمكن أن يساعد في منع COVID-19.

ووفقا لموقع healthline ، تقول المبادئ التوجيهية أن معقم اليدين يجب أن يكون على الأقل 94.9 في المائة من الكحول من حيث الحجم ويحتوي على مكونات للرائحة.

مع تدفق المنتجات الجديدة في السوق ، كيف يمكنك التأكد من أن المطهر اليدوي الذي تشتريه من متجر أو عبر الإنترنت يلبي هذه المعايير وأنه آمن للاستخدام.

توصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أنه عند استخدام معقم اليدين ، يجب عليك تطبيق المنتج على راحة يد واحدة (اقرأ الملصق لمعرفة الكمية الصحيحة) وفرك المنتج على جميع أنحاء يديك حتى يجف يتبخر الكحول أيضًا من الجلد بسرعة ، لذلك لا تمسحه حتى يجف وبذلك تتأكد من صحته.

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