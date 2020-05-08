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أخبار العالم

دراسة موثقة: هيدروكسيكلوروكين علاج فاشل مع مرضى كورونا

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:19 ص
علاج جديد لـ كورونا
علاج جديد لـ كورونا ثبت عدم فعاليته مع المرضي
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام الأمريكية اليوم الجمعة تفاصيل دراسة موثقة نشرت حول علاج جديد لفيروس كورونا المستجد او كوفيد19 ثبت عمليًا عدم فاعليته مع المرض.

وكشفت دراسة جديدة أجرتها مستشفيات في نيويورك، أن إعطاء مرضى كورونا في وضع خطر، عقار هيدروكسيكلوروكين، المستخدم في معالجة الملاريا، لم يحسن وضعهم أو يجعله يتفاقم بشكل كبير.

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وأوضح معدو الدراسة، التي نشرت في مجلة "نيو انغلاند جورنال أوف ميديسين"، أنه "لم يتراجع أو يرتفع بشكل كبير، احتمال الوفاة أو إدخال أنبوب إلى الرغامى لدى مرضى تلقوا عقار هيدروكسيكلوروكين مقارنة بالذين لم يحصلوا عليه".

وأجريت دراسة المراقبة التي مولتها معاهد الصحة الأمريكية، على مرضى كوفيد-19 أدخلوا إلى قسم الطوارئ في مستشفيين في نيويورك.

وحصل 811 مريضا على جرعتين من 600 ميليجرام من هيدروكسيكلوروكين في اليوم الأول، ومن ثم 400 ميليغرام يوميا، على مدى أربعة أيام ولم يحصل 565 مريضا على العقار.

وشدد العلماء على أن هذه الدراسة "ينبغي ألا تستعمل لاستبعاد" إيجابيات أو مخاطر محتملة للعلاج بهيدروكسيكلوروكين.

وأضاف هؤلاء: "إلا أن نتائجنا لا تدعم استخدام هيدروكسيكلوروكين في الوقت الراهن خارج التجارب السريرية العشوائية (من خلال اختيار المرضى بالقرعة) لإظهار فعاليتها".

وأيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانتظام استخدام هيدروكسيكلوروكين كعلاج لمرضى كوفيد-19، لكن السلطات الصحية الأمريكية والكندية حذرت من استخدامه خارج إطار التجارب السريرية.

ويستخدم هيدروكسيكلوروكين والكلورين، منذ سنوات، في معالجة الملاريا وبعض أمراض المناعة الذاتية، مثل الذئبة والتهاب المفاصل الروماتيدي.
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