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أخبار العالم

تفاصيل الحادثة التي هزت أركان جيش إسرائيل واستقالة ضابط كبير

الجمعة 08/مايو/2020 - 09:56 ص
تفاصيل الحادثة التي
تفاصيل الحادثة التي هزت أركان جيش إسرائيل واستقالة ضابط كبير
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سمر صالح
نشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"العبرية اليوم الجمعة تفاصيل الحادثة التي هزت أركان الجيش الإسرائيلي وتسببت فى استقالة ضابط كبير من قيادات جيش الاحتلال.

وقدم ضابط كبير برتبة عميد بالجيش الإسرائيلي، استقالته لقيادة الجيش مؤخرا، وذلك في أعقاب تأخير رتبته العسكرية لمدة عام، كعقاب على اختراقه للحدود اللبنانية، من خلال أحد أنفاق حزب الله بالشمال.  

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، النقاب عن قيام العميد رافي ميلو، 48 عاما، بإبلاغ قائده المباشر بالجيش، بأنه سينهي خدمته العسكرية، خلال الأسابيع القادمة. 

وقالت الصحيفة، إن قرار العميد ميلو، جاء في أعقاب تأخير ترفيعه للرتبة الجديدة المستحقة، بقرار من كوخافي، لمدة عام، وذلك كعقاب له على اختراق الحدود اللبنانية مع جنوده، بدون تصريح.

وبحسب الصحيفة العبرية، قام العميد ميلو، قبل عام، باختراق الحدود مع لبنان، والدخول الى الأراضي اللبنانية، من خلال نفق تابع لحزب الله، بشكل شخصي، وبدون معرفة أو موافقة قيادة الجيش. 

وأشارت يديعوت إلى أن قيادة الجيش لم توافق على استقالة العميد ميلو، لأنه من الضباط المميزين بالجيش، وشغل بالسابق قائد وحدة الكومندو البحرية شاييطت 13، وقائد الوحدة الخاصة "إيجوز" وحاصل على وسامين.

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