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أخبار العالم

بعد أيام من ظهوره.. زعيم كوريا الشمالية يوجه رسالة إلى الصين

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:02 ص
زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
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شيماء مصطفى
بعث زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، برسالة شخصية إلى الرئيس الصيني شي جين بينج، هنأه فيها بنجاح السيطرة على تفشي فيروس كورونا في بلاده.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الجمعة، إن كيم وجه رسالة شفوية لـ شي، أشاد فيها بجهود بلاده في مكافحة فيروس كورونا.

وأوضحت الوكالة أن كيم قدم في رسالته تحياته الحارة إلى الرئيس الصيني، معربا فيها عن تقديره الكبير له، مغتنما فرصة الانتصار في الحرب ضد الوباء، متمنيا الصحة الجيدة له.

وأكد كيم على متانة العلاقات بين كوريا الشمالية والصين.

ويأتي ذلك بعد أيام من أول ظهور علني للزعيم الكوري الشمالي في افتتاح مصنع للأسمدة عقب غيابه لمدة 20 يوما، وإشاعات عديدة حول تدهور حالته الصحية بعد عملية جراحية على القلب ووفاته.

يذكر أن كوريا الشمالية لم تسجل حتى الآن أية إصابات بفيروس كورونا المستجد، على الرغم من التكهنات بشأن وجود عدد كبير مصاب بالوباء.
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