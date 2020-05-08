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محافظات

خروج أكبر معدل يومي من مستشفى عزل إسنا لأول مرة.. صور

الجمعة 08/مايو/2020 - 02:38 م
صدى البلد
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شمس يونس

أعلن وليد الغمرى مدير العلاقات العامة بمستشفى إسنا التخصصي، بجنوب الأقصر ، اليوم الجمعة، عن شفاء وخروج  أكبر عدد من حالات مستشفي عزل إسنا بعد تحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية تحت إشراف الدكتورة الهام محمود مدير عام مستشفى إسنا التخصصي .

 وأضاف "الغمرى"  أنه تم اليوم  خروج أكبر عدد خروج نهائي على الإطلاق من المستشفى واكبر عدد خروج يومي في اى مستشفي عزل فى مصر وكانت عدد الحالات 25 حالة من ضمنهم 5 حالات في العناية المركزة كانت حالتهم خطرة.

وأوضح أن مستشفي اسنا التخصصي تعد من أكثر مستشفيات العزل الصحي مسجلة أكبر عدد خروج نهائي من بين مستشفيات الجمهورية، لتصدر أكبر مشهد إيجابي وتفاؤلي للمجتمع المصري خاصة والدولي عامة.

من ناحية أخرى استقبلت حالات الخروج خبر خروجهم من المستشفى بالزغاريد والتكبير ماببن ساجد لله علي إتمام شفائه، ومابين باكيا فرحا بظهور نتيجته سلبية ، حيث عمد جميع العاملين بالعزل الصحي جنود الجيش الأبيض  بالاحتفال لخروج المتعافين من المستشفى وتقديم التهنئة وتوزيع الورود ابتهاجًا وسرورا بحالات الخروج.

و تقدم المتعافين بتهنئة جنود الجيش الأبيض وجميع العاملين بالمستشفى علي تقديم الرعاية الكاملة والدعم النفسي للمرضي، و غادرت الحالات المستشفى بعد وسط فرحة كبيرة والتقاط الصور التذكارية مع أطقم الأطباء والتمريض.

خروج أكبر معدل يومي من مستشفى عزل إسنا لأول مرة.. صور
خروج أكبر معدل يومي من مستشفى عزل إسنا لأول مرة.. صور
خروج أكبر معدل يومي من مستشفى عزل إسنا لأول مرة.. صور
خروج أكبر معدل يومي من مستشفى عزل إسنا لأول مرة.. صور
خروج أكبر معدل يومي من مستشفى عزل إسنا لأول مرة.. صور
خروج أكبر معدل يومي من مستشفى عزل إسنا لأول مرة.. صور
خروج أكبر معدل يومي من مستشفى عزل إسنا لأول مرة.. صور
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