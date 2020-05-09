وكيل لاعبين عن مرتضى منصور: ظاهرة تستحق الدراسة

أثنى محمد شيحة، وكيل اللاعبين، على الدور الذي يقوم به المستشار مرتضى منصور ، رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك خلال الفترة الماضية في القلعة البيضاء.





وأكد محمد شيحة، في تصريحات تلفزيونية له اليوم الجمعة على أن رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك ظاهرة تستحق الدراسة.





وأوضح شيحة خلال حلوله ضيفا على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" مرتضى منصور أحدث طفرة غير عادية في النادي على مستوى جميع الأصعدة".





وواصل:" قناة الزمالك فخر لكل زملكاوي، وقبل ولاية مرتضى كانت الأنظار جميعا نحو الأهلي فقط".



