قرار جديد.. مرتضى منصور: طارق حامد راجل ولقن رامز جلال علقة ساخنة

قرر المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بسبب ظهوره مع رامز جلال فى برنامج رامز مجنون رسمى.





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وأكد مرتضى منصور أن رفع الغرامة عن اللاعب طارق حامد يأتى بعد أن لقن رامز جلال علقة في الإستديو الخاص بالبرنامج وسط العاملين عقب انتهاء المقلب وأكد مرتضي منصور أن طارق حامد لقن المجنون رامز درسا في رجولة الزمالكاوية .





وكان طارق حامد لاعب نادى الزمالك ومنتخب مصر، وقع ضحية مقلب رامز جلال، رامز مجنون رسمي، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، فى حلقة مساء اليوم الجمعة والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.



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