مرتضى منصور: رامز جلال عنده خطة لبهدلة العرب كلهم

قال المستشار مرتضى منصور ، رئيس نادي الزمالك، إن ما تفعله قناة "إم بى سى مصر" والفنان رامز جلال، مقدم برنامج "رامز مجنون رسمي"، هو بلطجة على الدولة، وعدم انصياع لقرار نقابة الإعلاميين، بمنعه من الظهور.





وأضاف مرتضى منصور، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" عبر قناة "الحدث اليوم"، أنه لا يوجد أحد من ضيوف برنامج "رامز مجنون رسمي" تعاقد مع الفنان رامز جلال، وكافة الضيوف تعاقدوا فى الظهور مع الإعلامية أروى.





وأوضح أن حديث محامي قناة "إم بى سى مصر" فى جلسة أمس عبثي، وكان يجب طرد القناة والعاملين بها من مصر، وعلى هيئة الاستعلامات إلغاء ترخيص القناة، فمصر فوق أى شخص وأى مؤسسة.





وكشف عن أن تعاقد القناة مع هيئة الاستعلامات يؤكد التزام القناة بالقانون المصري، وفسخ العقد فى حالة بث القناة أى مواد تحتوى على عنف أو إهانة للمصريين، مؤكدًا "رامز جلال عنده خطة لبهدلة العرب كلهم".



