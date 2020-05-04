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متحدث القوات المسلحة: مستعدون لجميع سيناريوهات كورونا

الإثنين 04/مايو/2020 - 12:56 ص
العقيد أركان حرب
العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى
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عادل نصار

تحدث العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكري، عن استعدادات القوات المسلحة لمعاونة أجهزة الدولة، في مواجهة خطر فيروس كورونا.


وأضاف متحدث الجيش، أثناء مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، "نتمنى من الله أن يحفظ مصر من هذه الفيروس الذى يهدد العالم بالكامل.. ونقوم بواجبنا ودورنا تجاه الدولة والمواطنين، حيث يتم تطهير وتعقيم المؤسسات الرسمية والميادين فى معظم المحافظات، مع توزيع الكمامات الطبية على المواطنين". 


وأكد المتحدث العسكري "واخدين إجراءاتنا، ومستعدون لجميع السيناريوهات المختلفة التي لا نتمنى الوصول لها، من توزيع مركبات خاصة بالقوات المسلحة لإجراءات التعقيم ونقل المواطنين لأماكن المستشفيات ورفع درجات استعداد القوات المسلحة، وتحديد مستشفيات للعزل الطبي ومستشفيات أخرى، وتعبئة حصص غذائية لإعاشة أكثر من مليون فرد لمدة  3 أشهر".


وأوضح أنه سيتم "توفير سلع غذائية، وتوفير مواد تعقيم ومطهرة، وإنتاج كمامات طبية بمعدل 100 ألف كمامة في اليوم، مع مضاعفة هذا الرقم".


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