بالفيديو.. رئيس البنك الزراعي المصري: ارتفاع حجم محفظة الإقراض إلى 33 مليار جنيه

قال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي، إن المزارعين المتعاملين مع البنك الزراعي يهتمون بسعر الفائدة، وطبيعة المنتج التمويلي الذي يحصلون عليه.

وأشار "فاروق"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد ببرنامج "بنوك واستثمار"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إلى أن مبادرات البنك المركزي والدولة بصفة عامة لقطاع الزراعي، تؤدي إلى خفض تكلفة الإنتاج، وهو ما يُساعد الفلاح على زراعة المحاصيل في توقيتها.

وأضاف رئيس البنك الزراعي المصري، أنهم يعملون على خلق منظومة متكاملة عن سلاسل القيمة المضافة، بحيث يتم تمويل المزارع، ومورد الأسمدة للمزارع، منوها بأن حجم محفظة الإقراض بالبنك وصلت إلى 33 مليار جنيه، وهى محفظة متنوعة تغطي الإنتاج الحيواني والنباتي، حيث أنهم يتعاملون مع 3.5 ملايين عميل على مستوى كافة الأقاليم.



