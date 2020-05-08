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قبل إدراكه المقلب .. طارق حامد: رامز جلال راجل ناجح

الجمعة 08/مايو/2020 - 07:13 م
طارق حامد ورامز جلال
طارق حامد ورامز جلال
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أسامة علي

أبدى الكابتن طارق حامد لاعب نادى الزمالك ومنتخب مصر، رأيه فى الفنان رامز جلال، قبل أن يدرك أنه سيقع ضحية له قائلا:" راجل ناجح".


ووقع الكابتن طارق حامد لاعب نادى الزمالك ومنتخب مصر، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، فى حلقة مساء اليوم الجمعة والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.


وقال رامز جلال عن طارق حامد انه لاعب لاغنى عنه، يدافع عن عرينة بكل جسارة، معقبا:" اللاعب صاحب نظرية الترقيص ممنوع.


 ووصف رامز جلال طارق حامد قائلا:" فتوة ميت عقبة، هولاكو، الديفينر البلطجى".


وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه..

 

يتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

 

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

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