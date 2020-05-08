طارق حامد لـ رامز جلال: الأهلاوية ناس محترمين

وقع الكابتن طارق حامد لاعب نادى الزمالك ومنتخب مصر ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، فى حلقة مساء اليوم الجمعة، والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

وقال رامز جلال لطارق حامد :" النهاردة هروقك الأهلاوية وصونى عليك".

ورد طارق حامد على رامز قائلا:" الأهلاوية ناس محترمة".

وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.

ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.