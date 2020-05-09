سعر العملات الأجنبية اليوم السبت 9 - 5 - 2020

ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه أثناء مستهل تعاملات اليوم، السبت، 9 مايو 2020 وفقًا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك الأهلى.
سعر الدولار اليوم السبت
استقر سعر صرف الدولار اليوم السبت مقابل الجنيه ليسجل 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.
اسعار العملات الاجنبية اليوم السبت
سجل سعر اليورو 16.89 جنيه للشراء و 17.07جنيه للبيع .
واستقر سعر الجنيه الاسترلينى 19.30 جنيه للشراء و19.59 جنيه للبيع.
وسجل الفرنك السويسرى 16.02 جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع.
واستقرت كورنا سويدية عند 1.59 جنيه للشراء و1.60جنيه للبيع.
اسعار العملات الآسيوية اليوم السبت
سجل الين اليابانى"100" 14.70 جنيه للشراء و 14.88 جنيه للبيع .
واستقر اليوان الصينى عند 2.20 جنيه للشراء و 2.22 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم السبت
استقر سعر صرف الدولار اليوم السبت مقابل الجنيه ليسجل 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.
اسعار العملات الاجنبية اليوم السبت
سجل سعر اليورو 16.89 جنيه للشراء و 17.07جنيه للبيع .
واستقر سعر الجنيه الاسترلينى 19.30 جنيه للشراء و19.59 جنيه للبيع.
وسجل الفرنك السويسرى 16.02 جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع.
واستقرت كورنا سويدية عند 1.59 جنيه للشراء و1.60جنيه للبيع.
اسعار العملات الآسيوية اليوم السبت
سجل الين اليابانى"100" 14.70 جنيه للشراء و 14.88 جنيه للبيع .
واستقر اليوان الصينى عند 2.20 جنيه للشراء و 2.22 جنيه للبيع.