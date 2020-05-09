ألمانيا.. تسجيل 147 حالة وفاة و1251 إصابة جديدة بكورونا

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم السبت تسجيل 147 حالة وفاة و1251 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.





وقال المعهد في بيان له: "ارتفع إجمالي الإصابات بكورونا 168551 حالة، والوفيات إلى 7369".





وفي وقت سابق، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن بلادها حققت بالفعل هدفها الرامي إلى إبطاء انتشار فيروس كورونا، وبناء عليه يمكن إعادة فتح جميع المحلات التجارية مع تخفيف قيود الإغلاق.





وأوضحت ميركل: "أعتقد أن بإمكاننا أن نقول بأمان أننا تجاوزنا المرحلة الأولى جدا من الوباء، لكننا بحاجة إلى أن ندرك تماما أننا لا نزال في المراحل الأولى وسنظل فيها لفترة طويلة."



