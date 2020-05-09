مركز التنبؤ بالفيضان: أمطار غزيرة على منابع نهر النيل اليوم وغدًا

الجمعة:

تشهد الهضبة الإثيوبية، أمطارًا خفيفة إلى غزيرة تترواح بين 3 إلى 30 مللمي، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 20 مللمي، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 25.



السبت:

تشهد الهضبة الإثيوبية أمطارا خفيفة إلى غزيرة تترواح بين 3 إلى 20 مللمي، بينما يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة بين 3 إلى 15 مللمي على منطقة المستنقعات، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 30 مللي.



الأحد:

تشهد الهضبة الإثيوبية أمطارا خفيفة إلى غزيرة تترواح بين 3 إلى 25 مللمي، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى متوسطة بين 3 إلى 14 مللمي، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 25 مللي.



أعلن مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الموارد المائية والرى حالة الأمطار على منابع نهر النيل، كالتالى: