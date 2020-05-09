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أخبار البلد

مركز التنبؤ بالفيضان: أمطار غزيرة على منابع نهر النيل اليوم وغدًا

السبت 09/مايو/2020 - 10:19 ص
صدى البلد
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أمل مجدى
أعلن مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الموارد المائية والرى حالة الأمطار على منابع نهر النيل، كالتالى:

الجمعة:
تشهد الهضبة الإثيوبية، أمطارًا خفيفة إلى غزيرة تترواح بين 3 إلى 30 مللمي، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 20 مللمي، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 25.

السبت:
تشهد الهضبة الإثيوبية أمطارا خفيفة إلى غزيرة تترواح بين 3 إلى 20 مللمي، بينما يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة بين 3 إلى 15 مللمي على منطقة المستنقعات، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 30 مللي.

الأحد:
تشهد الهضبة الإثيوبية أمطارا خفيفة إلى غزيرة تترواح بين 3 إلى 25 مللمي، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى متوسطة بين 3 إلى 14 مللمي، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 25 مللي.
مركز التنبؤ بالفيضان: أمطار غزيرة على منابع نهر النيل اليوم وغدًا
مركز التنبؤ بالفيضان: أمطار غزيرة على منابع نهر النيل اليوم وغدًا
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