AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لمنع الزحام.. حملات لرفع إشغالات الباعة الجائلين بالغربية.. صور

السبت 09/مايو/2020 - 03:14 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد على

شهدت شوارع وميادين مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية اليوم، تنظيم سلسلة من حملات مرافق والإشغالات للحد من انتشار الباعة الجائلين ومواجهه الخارجين على القانون وردع المخالفين على مستوي عدد من مناطق السكنية لمنع التزاحم والتكدسات والوقاية من أخطار تفشي عدوي "كورونا المستجد " لتأمين أرواح وحياة المواطنين .

وجاء ذلك تنفيذ التوجيهات الدكتور طارق ارشد رحمي محافظ الغربية فى تعليماته إلى اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة للحد من انتشار الباعة الجائلين ووقاية المواطنين من خطوره تفشي عدوى "كوفيد 19".

كما أسفرت جهود الحملة عن رفع الإشغالات بشارع البحر ومصادرة العربات الخاصة بهم فضلا عن رفع عربات الباعة الجائلين ومصادرة الممتلكات الخاصة بهم.

كما وجه  "زين العابدين " بتدشين حملة مكبرة  لاستهداف و رفع كافة الإشغالات والتعديات بميادين العباسي الجديد ومنطقة جسر الجمهورية وشارع البحر تلبية لأرواح وحياة المواطنين .

وأكد  رئيس مجلس المدينة أن الحملات مستمرة  لإزالة جميع أشكال الإشغالات في نطاق الاحياء فضلا عن رفع كفاءة وتجميل الشوارع والميادين وإزالة كافة التشوهات والمخالفات .

لمنع الزحام.. حملات لرفع إشغالات الباعة الجائلين بالغربية.. صور
لمنع الزحام.. حملات لرفع إشغالات الباعة الجائلين بالغربية.. صور
لمنع الزحام.. حملات لرفع إشغالات الباعة الجائلين بالغربية.. صور
لمنع الزحام.. حملات لرفع إشغالات الباعة الجائلين بالغربية.. صور
لمنع الزحام.. حملات لرفع إشغالات الباعة الجائلين بالغربية.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمن الغربية يغلق 14 محلا تجاريا وكافتيريات تخالف قرارات الحظر

للحد من انتشار الباعة الجائلين بالمحلة.. محافظ الغربية يوجه بشن حملات مرافق وإشغالات

تدشين حملات نظافة مكبرة بنطاق قرى قطور والمحلة.. صور

محافظ الغربية: تكثيف حملات التطهير والنظافة للوقاية من كورونا بالمحلة

ترشيحاتنا

بعد 30 عامًا.. رجل يكتشف دفن أمه داخل كيس سوبر ماركت

كورونا عار في تركيا.. أردوغان يحول الأطباء إلى مخبرين

حكم من أكل أو شرب ظنا منه عدم دخول موعد الفجر.. الأزهر للفتوى يجيب.. فيديو

الـ var بالدوري.. اتحاد الكرة في ورطة بعد بيان الفيفا.. تفاصيل

راتب واحد فقط.. مصدر يكشف حقيقة حصول وليد العطار على 3 آلاف دولار شهريا من الفيفا

اشتريت سلعة ونسيت أن أدفع ثمنها ومر على ذلك وقت.. فماذا أفعل ؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيض جديد في أسعار فولكس فاجن تيجوان volkswagen tiguan.. صور

فيها حاجة حلوة.. قبطى يجهز مائدة رحمن ويوصلها دليفرى للصائمين بالأقصر

رغم مصاعب كورونا والأوقات الصعبة.. مى منسى.. حكاية ممرضة عشقت الصعاب فى مستشفى عزل قها