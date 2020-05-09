لمنع الزحام.. حملات لرفع إشغالات الباعة الجائلين بالغربية.. صور

شهدت شوارع وميادين مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية اليوم، تنظيم سلسلة من حملات مرافق والإشغالات للحد من انتشار الباعة الجائلين ومواجهه الخارجين على القانون وردع المخالفين على مستوي عدد من مناطق السكنية لمنع التزاحم والتكدسات والوقاية من أخطار تفشي عدوي "كورونا المستجد " لتأمين أرواح وحياة المواطنين .

وجاء ذلك تنفيذ التوجيهات الدكتور طارق ارشد رحمي محافظ الغربية فى تعليماته إلى اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة للحد من انتشار الباعة الجائلين ووقاية المواطنين من خطوره تفشي عدوى "كوفيد 19".

كما أسفرت جهود الحملة عن رفع الإشغالات بشارع البحر ومصادرة العربات الخاصة بهم فضلا عن رفع عربات الباعة الجائلين ومصادرة الممتلكات الخاصة بهم.

كما وجه "زين العابدين " بتدشين حملة مكبرة لاستهداف و رفع كافة الإشغالات والتعديات بميادين العباسي الجديد ومنطقة جسر الجمهورية وشارع البحر تلبية لأرواح وحياة المواطنين .

وأكد رئيس مجلس المدينة أن الحملات مستمرة لإزالة جميع أشكال الإشغالات في نطاق الاحياء فضلا عن رفع كفاءة وتجميل الشوارع والميادين وإزالة كافة التشوهات والمخالفات .