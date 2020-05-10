بسعر يبدأ من 3400 جنيه للمتر .. طرح 2662 شقة بسكن مصر فى 8 مدن جديدة

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اليوم الأحد 10 مايو، فى فتح باب التسجيل إليكترونيًا لحجز 2662 وحدة سكنية بالدورين (الأرضى – الأخير) بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، بـ8 مدن جديدة.





المدن المتاح بها الوحدات هى : (6 أكتوبر الجديدة – العبور – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – بدر – ناصر "غرب أسيوط" – المنيا الجديدة – غرب قنا).











وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، أنه سيتم سداد مبلغ جدية الحجز وقيمته 50 ألف جنيه، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني "online"، مع وجود نظم تقسيط ميسرة، وخصم للسداد الفوري.







وأشار الوزير، إلى أن شروط الطرح، وأسلوب واجراءات الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات، وأسلوب السداد، متاحة على الموقع الإليكتروني ( www.hdb–reservation.com)، و يمكن الاطلاع على الموقع الإليكتروني الخاص بالهيئة ( www.newcities.gov.eg)





وتتراوح مساحات الوحدات بين 106 و 118 متر مربع، وسجلت مدينة المنيا الجديدة أقل سعر للمتر بــ 3400 جنيه للمتر، والقاهرة الجديدة الأعلى بــ7655 جنيه للمتر.





وجاءت مدينة المنصورة الجديدة، فى المركز الثانى بسعر 6870 جنيها للمتر، وتلتها أكتوبر بسعر 6380 جنيها للمتر، ثم العبور بسعر 6070 جنيها للمتر.





ثم مدينة بدر بسعر 4980 جنيها للمتر، وتقاربت الأسعار بمدن الصعيد الثلاثة المتاحة بها وحدات ضمن الطرح الحالى بفروق طفيفة حيث سجلت غرب ناصر بأسيوط سعر 3480 جنيها للمتر تلتها غرب قنا بسعر 3440 جنيه وأخيرا المنيا الجديدة بسعر 3400 جنيها للمتر.



