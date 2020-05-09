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اقتصاد

هالة السعيد: الاقتصاد القومي حقق نتائج جيدة قبل أزمة كورونا

السبت 09/مايو/2020 - 10:58 م
صدى البلد
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آية الجارحي
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد القومي استطاع أن يحقق معدل نمو بلغ 5.6% قبل أزمة فيروس كورونا.

وأوضحت هالة السعيد، خلال حوار مفتوح مع مجموعة من رجال الأعمال المصريين في الخارج عبر تقنية " الفيديو كونفرانس" أن معدل البطالة تراجع إلى أقل من 8%، وانخفض متوسط مُعدل التضخم إلى حوالي 5%، واسترد إحتياطي النقد الأجنبي عافيته ليُغطي أكثر من 8.5 شهر من الواردات.

وتابعت وزيرة التخطيط، كما انخفض عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 24%، وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 19%.

وأشارت إلى أن  تحويلات العاملين ارتفعت بنسبة 13%،  وغيرها من المؤشرات المالية والنقدية الإيجابية التي كانت مُرتكزًا لإحداث نقلة نوعية في حالة التنمية المُستدامة في مصر.
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