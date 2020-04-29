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أخبار البلد

رغم أزمة كورونا.. الفلاحين: مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 02:14 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
أكد محمد عبد الستار، النقيب العام للفلاحين الزراعيين، ارتفاع نسبة الصادرات الزراعية المصرية عالميا، خلال الفترة الأخيرة رغم الظروف الصعبة التى تمر بها مصر والعالم أجمع بعد انتشار فيروس كورونا.


وقال محمد عبد الستار إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، لديها طلب كبير من قبل دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية على السلع الزراعية المصرية، منوها إلى أن مصر بالمركز الأول عالميا لتصدير الموالح بـ 1.8 مليون طن.


وأضاف أن موسم صادرت الخضر والفاكهة شهد زيادة ملحوظة فى الصادرات، وسط إجراءات مشدد على جميع صادرات الزراعية الخضر والفاكهة، تضمن زيادة صادرات المنتجات الزراعية  لجميع الأسواق العالمية.


وأوضح نقيب عام الفلاحين، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن مصر تمتلك أفضل معامل في الشرق الأوسط لدراسة العناصر المتبقية فى الغذاء، حيث يتم تحليل الصادرات والسلع المصرية للتأكد من جودتها، لافتا إلى أن المنتج المصرى أصبح علامة مسجلة عالميا الآن في الصادرات الزراعية، رغم الأزمة العالمية من جائحة فيروس كورونا، وقد شهد  العام الماضى تصدير 5.5 مليون طن حاصلات زراعية، وإجمالي الصادرات الزراعية وصل لـ2.2 مليون طن، وأن هناك 9.4 مليون فدان إجمالي الأراضى الزراعية في مصر.


وأكد أن جميع الصادرات الزراعية من الخضر والفاكهة، تطبق جميع المعايير الدولية لجودة الصادرات، منها تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.
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