بالقفطان اللبني .. ميساء مغربي تبهر متابعيها بإطلالة راقية

شاركت الفنانة ميساء مغربي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة جديدة.
وتألقت ميساء مغربي بالقفطان المغربي باللون اللبني الزاهي، مرصع باللون الذهبي، ونسقت معه حذاء باللون الذهبي ليتناسب مع إطلالتها.
كما اعتمدت ميساء مغربي على تسريحة شعر بسيطة، فتركت خصلات شعرها الأسود منسدلا بطريقة ناعمة أعلى الكتف.
كما اختار المكياج الهادئ لابراز جمال ملامحها الرقيقة، فاستخدمت اللون البرتقالي الهادئ في الشفاه.
وارتدت ميساء مغربي المجوهرات الأنيقة في اليد لتتناسب مع إطلالتها المفعمة بالرقي.
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ليس هناك أجمل من الصداقة الممزوجة بنكهة الأخوة ♥️ #repost @selma_benomar_caftan ・・・ Cold shades of blue💙 But our hearts are warm ❤️ @mayssamaghrebi ------------------------------------------------------------------------ #mayssamaghrebi #ميساء_مغربي رمضان #القفطان_المغربي# #selmabenomar #RAMADAN2020 #سلمى_بنعمر #سلمى_بن_عمر #unique #Luxury #moroccancaftan #celebrity #fashion #style #stylish #instafashion #swag #dress #styles #outfit #purse #jewelry #shopping #glam #hautecouture #handmade # #sbcreation #selmabenomar #dubai