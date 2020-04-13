مشاهير الحشيش.. حقيقة ضبط ميساء مغربي في شقة دبي بـ تعاطي المخدرات









وقال صالح الجسمي ، في الفيديو: «تصدر هاشتاج #مشاهير_الحشيش، واسم أبو طلال الحمراني وهو يقول إنه تم القبض على مشاهير متورطين في قضايا حشيش في دبي، متهما فيها فنانة سورية تعيش في السعودية وآخرين».



وتابع الجسمي: «أنا مو ممكن أعلق على حاجة تخص القانون الإماراتي ولا حاجة ربنا ساتر عليها وآجي أنا أفضحها، أما بخصوص الفنانة ميساء مغربي، هذا الكلام عار من الصحة، أنا كلمتها الصبح ولقيتها كتير مضايقة».









وكشف الصحفي الإماراتي أبو طلال الحمراني، عن ضبط عدد من النجوم والمشاهير العرب، داخل شقة في مدينة دبي الإماراتية، يديرونها من أجل تعاطي مخدر الحشيش، مطلقًا هاشتاج عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر تحت اسم #مشاهير_الحشيش.









ولم يكشف أبو طلال الحمراني، عن أسماء المشاهير الذي تم ضبطهم في شقة دبي، وهم يتعاطون مخدر الحشيش، مكتفيا بالتلميح عن هويتهم، بأنهم فنانة مغربية شهيرة، وأخرى سورية تقيم في السعودية، بالإضافة إلى فاشونيستا شهيرة، وآخرين.