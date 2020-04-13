مشاهير الحشيش.. حقيقة ضبط ميساء مغربي في شقة دبي بـ تعاطي المخدرات

نشر الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي (شقيق الفنان حسين الجسمي)، مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه الرسمي على تطبيق سناب شات، يكشف فيه حقيقة تورط الفنانة ميساء مغربي، في قضية شقة دبي من أجل تعاطي مخدر الحشيش، في القضية التي فجرها الصحفي الإماراتي أبو طلال الحمراني.
وقال صالح الجسمي، في الفيديو: «تصدر هاشتاج #مشاهير_الحشيش، واسم أبو طلال الحمراني وهو يقول إنه تم القبض على مشاهير متورطين في قضايا حشيش في دبي، متهما فيها فنانة سورية تعيش في السعودية وآخرين».
وتابع الجسمي: «أنا مو ممكن أعلق على حاجة تخص القانون الإماراتي ولا حاجة ربنا ساتر عليها وآجي أنا أفضحها، أما بخصوص الفنانة ميساء مغربي، هذا الكلام عار من الصحة، أنا كلمتها الصبح ولقيتها كتير مضايقة».
وكشف الصحفي الإماراتي أبو طلال الحمراني، عن ضبط عدد من النجوم والمشاهير العرب، داخل شقة في مدينة دبي الإماراتية، يديرونها من أجل تعاطي مخدر الحشيش، مطلقًا هاشتاج عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر تحت اسم #مشاهير_الحشيش.
ولم يكشف أبو طلال الحمراني، عن أسماء المشاهير الذي تم ضبطهم في شقة دبي، وهم يتعاطون مخدر الحشيش، مكتفيا بالتلميح عن هويتهم، بأنهم فنانة مغربية شهيرة، وأخرى سورية تقيم في السعودية، بالإضافة إلى فاشونيستا شهيرة، وآخرين.
View this post on Instagram
🔥 . . كود خصم نسناس FUN80 كود خصم سبلاش 2SA743 كود خصم ريڤا BUY33 كود خصم ماكس1MA780 كود خصم اج اند ام YES09 كود خصم مذركير GO34 كود ذا سكس ستريت FUN80 كود خصم نمشي FUN80 كود خصم نون CASH48 #فرح_الهادي #وصفات_سهله #كيك #شوربات #عجينه_قطنيه #دخلود #دخلود_أمين #دانه_الطويرش #نوره_العميري #احلام_الشامسي #فوز_الفهد #استقبال #رجيم #طبخات #توزيعات #جمال_النجاده #مي_العيدان #امل_العوضي #حليمه_بولند #زوري_اشكناني #حلويات #تخسيس #كورونا #عطر_الفرمون #توزيعات #لقيمات #وربات #عجينة #العجينه_القطنيه #شيماء_علي #بثينة_الرئيسي