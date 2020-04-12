العيدية اليوم.. ميساء مغربي تحتفل بعيد الفصح مع يارا.. صورة

احتفلت الفنانة ميساء مغربي بعيد الفصح، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".









ونشرت "ميساء": ‏صورة لها برفقة ابنتها الفنانة يارا وعلقت قائلة"فصح مجيد🐣وينعاد عليكم أصدقائي بالخير والصحّة والأمان🙏🏻 والعيديّة اليوم😍

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تحتفل الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي من الكاثوليك والبروتستانت بعيد الفصح أو عيد القيامة اليوم الأحد، بينما يحتفل المسيحيون الأرثوذكس بالعيد يوم 19 من الشهر الجاري.



