العيدية اليوم.. ميساء مغربي تحتفل بعيد الفصح مع يارا.. صورة

احتفلت الفنانة ميساء مغربي بعيد الفصح، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".
ونشرت "ميساء": صورة لها برفقة ابنتها الفنانة يارا وعلقت قائلة"فصح مجيد🐣وينعاد عليكم أصدقائي بالخير والصحّة والأمان🙏🏻 والعيديّة اليوم😍
ما تنسوا تشوفونا الليلة بحلقة حلوة ومميّزة من "دبي كروز" مع المميّزة دائمًا والرائعة @mayssamaghrebi على تلفزيون دبي الساعة ١٠ بتوقيت #دبي ٩ بتوقيت السعودية
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تحتفل الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي من الكاثوليك والبروتستانت بعيد الفصح أو عيد القيامة اليوم الأحد، بينما يحتفل المسيحيون الأرثوذكس بالعيد يوم 19 من الشهر الجاري.
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#repost @yara ・・・ فصح مجيد🐣وينعاد عليكم أصدقائي بالخير والصحّة والأمان🙏🏻 والعيديّة اليوم😍 ما تنسوا تشوفونا الليلة بحلقة حلوة ومميّزة من "دبي كروز" مع المميّزة دائمًا والرائعة @mayssamaghrebi على تلفزيون دبي الساعة ١٠ بتوقيت #دبي ٩ بتوقيت السعودية #دبي_كروز #دبي #الامارات #يارا_لوفرز #يارا #ميساء_مغربي Tonight on @dubaitv @dubaicruiseshow at 10pm dubai time 9pm #ksa time👍🏻Hope you enjoy it🤗 #dubaitv #dubaicruiseshow #tonight #dubai #show #uae #emirates #yaralb_lovers #Yara #mayssamaghrebi