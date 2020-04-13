AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أول رد من ميساء مغربي بعد شائعات ضبطها في شقة دبي

الإثنين 13/أبريل/2020 - 07:18 م
ميساء مغربي
ميساء مغربي
Advertisements
سعيد فراج
نشر برنامج ET بالعربي، تسجيلًا صوتيًا للفنانة ميساء مغربي، ظهرت فيه وهي تعلق للمرة الأولى حول شائعة ضبطها في شقة بمدينة دبي الإماراتية، وهي تتعاطى مخدر الحشيش، مع بعض المشاهير. 


واستنكرت ميساء مغربي، ما وصفته بـ المستوى الدوني، وربط اسمها بهذه القضية، معلنة عن اتخاذها الإجراءات القانونية ضد من تسبب في نشر تلك الشائعات. 


يأتي ذلك، بعدما نشر الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي (شقيق الفنان حسين الجسمي)، مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه الرسمي على تطبيق سناب شات، يكشف فيه حقيقة تورط الفنانة ميساء مغربي، في قضية شقة دبي من أجل تعاطي مخدر الحشيش، في القضية التي فجرها الصحفي الإماراتي أبو طلال الحمراني. 


وقال صالح الجسمي، في الفيديو: «تصدر هاشتاج #مشاهير_الحشيش، واسم أبو طلال الحمراني وهو يقول إنه تم القبض على مشاهير متورطين في قضايا حشيش في دبي، متهما فيها فنانة سورية تعيش في السعودية وآخرين».


وتابع الجسمي: «أنا مو ممكن أعلق على حاجة تخص القانون الإماراتي ولا حاجة ربنا ساتر عليها وآجي أنا أفضحها، أما بخصوص الفنانة ميساء مغربي، هذا الكلام عار من الصحة، أنا كلمتها الصبح ولقيتها كتير مضايقة».


وكشف الصحفي الإماراتي أبو طلال الحمراني، عن ضبط عدد من النجوم والمشاهير العرب، داخل شقة في مدينة دبي الإماراتية، يديرونها من أجل تعاطي مخدر الحشيش، مطلقًا هاشتاج عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر تحت اسم #مشاهير_الحشيش. 


ولم يكشف أبو طلال الحمراني، عن أسماء المشاهير الذين تم ضبطهم في شقة دبي، وهم يتعاطون مخدر الحشيش، مكتفيا بالتلميح عن هويتهم، بأنهم فنانة مغربية شهيرة، وأخرى سورية تقيم في السعودية، بالإضافة إلى فاشونيستا شهيرة، وآخرين. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. لحظة إنقاذ حسين الجسمي لـ أحلام من السقوط

رقص ميساء مغربي ومعتصم النهار في شوارع دبي على بنت الجيران.. فيديو

سلمى أبو ضيف ترد على ارتباطها برجل إيطالي.. فيديو

رحيل إعلامية شهيرة بجرعة زائدة.. قصص مثيرة للنجوم مع المخدرات

فنانة عربية شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا .. فيديو

إطلالة عصرية.. ميساء مغربي تتألق في أحدث جلسة تصوير

ترشيحاتنا

التعليم العالي ترد على استبدال امتحانات الجامعات بالأبحاث بسبب كورونا

الحقيقة العارية.. منى هلا تثير الجدل على انستجرام.. شاهد

بعد تسجيل أكبر ارتفاع يومي في عدد إصابات كورونا.. السعودية: الفيروس أصبح تحديا للجميع

موقف محرج.. وائل جسار يدعي مشاركة عمرو دياب في أغنية معه

عميد حاسبات القاهرة: نظام التعليم الإلكتروني غير مهيأ لامتحانات نهاية العام الدراسي

النائب العام : فتح تحقيق في التعدي على قوات شرطة ومسئولين بالقليوبية خلال إزالة تعديات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. أصابع سمك بالسمسم وسلطة كاليماري مكرونة بالكابوريا

الكافيه في البيت .. طريقة عمل عصير موز باللبن

يقوي المناعة ويعالج الأنيميا.. أقوى كوب فيتامين c