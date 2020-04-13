أول رد من ميساء مغربي بعد شائعات ضبطها في شقة دبي

نشر برنامج ET بالعربي، تسجيلًا صوتيًا للفنانة ميساء مغربي ، ظهرت فيه وهي تعلق للمرة الأولى حول شائعة ضبطها في شقة بمدينة دبي الإماراتية، وهي تتعاطى مخدر الحشيش، مع بعض المشاهير.









واستنكرت ميساء مغربي ، ما وصفته بـ المستوى الدوني، وربط اسمها بهذه القضية، معلنة عن اتخاذها الإجراءات القانونية ضد من تسبب في نشر تلك الشائعات.









يأتي ذلك، بعدما نشر الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي (شقيق الفنان حسين الجسمي)، مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه الرسمي على تطبيق سناب شات، يكشف فيه حقيقة تورط الفنانة ميساء مغربي، في قضية شقة دبي من أجل تعاطي مخدر الحشيش، في القضية التي فجرها الصحفي الإماراتي أبو طلال الحمراني.









وقال صالح الجسمي، في الفيديو: «تصدر هاشتاج #مشاهير_الحشيش، واسم أبو طلال الحمراني وهو يقول إنه تم القبض على مشاهير متورطين في قضايا حشيش في دبي، متهما فيها فنانة سورية تعيش في السعودية وآخرين».









وتابع الجسمي: «أنا مو ممكن أعلق على حاجة تخص القانون الإماراتي ولا حاجة ربنا ساتر عليها وآجي أنا أفضحها، أما بخصوص الفنانة ميساء مغربي، هذا الكلام عار من الصحة، أنا كلمتها الصبح ولقيتها كتير مضايقة».









وكشف الصحفي الإماراتي أبو طلال الحمراني، عن ضبط عدد من النجوم والمشاهير العرب، داخل شقة في مدينة دبي الإماراتية، يديرونها من أجل تعاطي مخدر الحشيش، مطلقًا هاشتاج عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر تحت اسم #مشاهير_الحشيش.









ولم يكشف أبو طلال الحمراني، عن أسماء المشاهير الذين تم ضبطهم في شقة دبي، وهم يتعاطون مخدر الحشيش، مكتفيا بالتلميح عن هويتهم، بأنهم فنانة مغربية شهيرة، وأخرى سورية تقيم في السعودية، بالإضافة إلى فاشونيستا شهيرة، وآخرين.



