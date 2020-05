محدش بيختار أهله.. حكمة من محمود حميدة في مسلسل لما كنا صغيرين

View this post on Instagram

محدش بيختار أهله....محدش بيختار إسمه، محدش بيختار إتربى إزاى ولا مع مين. دى حاجات متعيبناش ابدًا...إحنا نتحاسب بس على إختيارتنا إحنا وإحنا أحرار، مش حاجات إتفرضت علينا ومكناش نقدر نقولها لأ! #محمود_حميده #سليم_منصور #لما_كنا_صغيرين