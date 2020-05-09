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فن

محدش بيختار أهله.. حكمة من محمود حميدة في مسلسل لما كنا صغيرين

السبت 09/مايو/2020 - 10:09 م
محمود حميدة
محمود حميدة
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محمد بدران

وظهر حميده برفقة الفنانة نسرين امين خلال احداث العمل وعلق قائلًا "محدش بيختار أهله....محدش بيختار إسمه، محدش بيختار إتربى إزاى ولا مع مين".

وأضاف: "دى حاجات متعيبناش ابدًا...إحنا نتحاسب بس على إختيارتنا إحنا، وإحنا أحرار، مش حاجات اتفرضت علينا ومكناش نقدر نقولها لأ!"

وعُرضت الحلقة 15 من مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة الفنانة ريهام حجاج، ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني 2020.

وشهدت أحداث الحلقة زيارة الوزير السابق لابنه يحيى "محمود حجازى" في السجن أثناء تواجد دنيا "ريهام حجاج"، واتهمت دنيا سليم "محمود حميدة" بقتل نهى "نسرين أمين".

وعند انصراف دنيا، قام يحيى بالاتصال بسليم وإخباره أن دنيا معها صورة له برفقة صافى وتشك فى قتله لنهى.

لما كنا صغيرين بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.

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