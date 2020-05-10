اسمع ابتهال "من لي سواك" للشيخ محمد الطوخي

يعد ابتهال " من لي سواك" هي أشهر ابتهالات الشيخ محمد الطوخي ، وكلماتها هى" من لي سواك إله الخلق يهديني وفي طريق الهدى والنور يبقيني يا واهب العفو هب لي منك مغفرةً إلى جنابك يا رباه تدنيني الذنب عندي يا رباه يقتلني.





وُلد الشيخ محمد الطوخى في مركز أشمون ، بمحافظة المنوفية، عام 1922م. حفظ القرآن الكريم، ثم التحق بالأزهر الشريف عام 1932م، ثم حصل على إجازة فِي علم القراءات.









لازم الشيخ مرسى الحريرى، واتقن على يده ضرب العود، و أتقن كذلك قواعد اللغة العربية، وإلقاء القصائد الشعرية.. فـ جمع بين الابتهالات والإنشاد الديني وقراءة القرآن والمأذونية الشرعية.









كان الشيخ الطوخي محبا للموسيقى ويحرص على سماع كبار المبتهلين كالشيخ "علي محمود"، وهذا ما دفعه للبحث عن الآليات التي تؤهله لكي يصبح مبتهلا ومنشدا بجانب القرآن الكريم، فكان الإنشاد الديني فنا يسري في عروقه مجرى الدم، وكثيرًا ما أعلن ذلك.









تعلم العزف على آلة العود على يد الشيخ "مرسي الحريري"، بالإضافة إلى إتقانه قواعد اللغة العربية والقصائد الشعرية، فقد جمع بين الابتهالات والإنشاد الديني وقراءة القرآن الكريم والمأذونية الشرعية بعد اعتماده في الإذاعة، وفقا لما جاء في كتاب (عباقرة الإنشاد الديني) لمحمد عوض.







