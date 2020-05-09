مرتضى منصور يمنح العضوية الشرفية لنادي الزمالك لـ طبيب الغلابة.. وطارق يحيى يبكي ..فيديو





وحل مشالي ضيفًا على برنامج زمالكاوي ، والذي يذاع على قناة الزمالك ، وحاوره كابتن طارق يحيي لاعب الفريق السابق.





وقال طارق يحيي في برنامج زمالكاوي:" قرر المستشار مرتضى منصور الآن منح العضوية الشرفية لنادي الزمالك، لدكتور محمد مشالي، لمدة الحياة."، ليدخل بعدها طارق يحيي في نوبة بكاء متأثرًا بهذا القرار.





وكان مشالي حديث الساعة في الفترة الأخيرة بعد رفضه للمساعدات المالية، إضافة لمساعدته في تخفيف آلام المحتاجين، ليطلق عليه طبيب الغلابة.



