AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مرتضى منصور يمنح العضوية الشرفية لنادي الزمالك لـ طبيب الغلابة.. وطارق يحيى يبكي ..فيديو

السبت 09/مايو/2020 - 11:52 م
محمد مشالي
محمد مشالي
Advertisements
إسماعيل محمود
أعلن طارق يحيي مقدم برنامح زمالكاوي والذي يذاع على قناة نادي الزمالك، منح المستشار مرتضى منصور رئيس النادي ، العضوية الشرفية للنادي لدكتور محمد مشالي" طبيب الغلابة".

وحل مشالي ضيفًا على برنامج زمالكاوي ، والذي يذاع على قناة الزمالك، وحاوره كابتن طارق يحيي لاعب الفريق السابق.

وقال طارق يحيي في برنامج زمالكاوي:" قرر المستشار مرتضى منصور الآن منح العضوية الشرفية لنادي الزمالك، لدكتور محمد مشالي، لمدة الحياة."، ليدخل بعدها طارق يحيي في نوبة بكاء متأثرًا بهذا القرار.

وكان مشالي حديث الساعة في الفترة الأخيرة بعد رفضه للمساعدات المالية، إضافة لمساعدته في تخفيف آلام المحتاجين، ليطلق عليه طبيب الغلابة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مرتضى منصور يقرر تعيين زوجة الراحل علاء علي في نادي الزمالك

مرتضى منصور: الزمالك طرد عصام الحضري بعد ما بكى من أجل ارتداء القميص الأبيض

سأعتبر الدوري ملغى.. طالع تصريحات مرتضى منصور ضد اللجنة الخماسية

مرتضى منصور يقرر منح أسرة الراحل محمد السباعي عضوية الزمالك

تعليق طارق حامد بعد إلغاء مرتضى منصور العقوبة الموقعة عليه

طبيب الغلابة: أشجع الزمالك منذ كنت في المرحلة الإعدادية.. فيديو

ترشيحاتنا

بالأسماء.. استشهاد 5 من أطقم التمريض بالجيش الأبيض بسبب كورونا

عمري ما قابلته.. أول رد من غادة عبد الرازق على أزمة طارق الشناوي

أول تعليق من شيما صابر بعد عقد قرانها على رامي صبري

بعد إثارته لقضيتها.. الديهى يعلق على تجديد حبس حنين حسام

تشرة الحوادث.. اِعرف عقوبة حنين بعد اتهامها بالاتجار بالبشر .. محاكمة حدث بتهمة هتك عرض طفلة بالعياط

الصحة: تسجيل 488 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 وفاة

AdvertisementS

أول رد من مرتضى منصور على تفويت أسامة نبيه مباراة الزمالك مع غزل المحلة

بيراميدز يضم ثنائي الأهلي بـ 93 مليون جنيه

كيف يستعد الأهلي لعودة التدريبات بعد أزمة كورونا؟

اخبار الاهلي.. بيراميدز يضم نجمي الفريق بـ 93 مليون جنيه.. هشام حنفي: انتقلت الى الزمالك 3 أيام

مرتضى منصور يمنح العضوية الشرفية لنادي الزمالك لـ طبيب الغلابة.. وطارق يحيى يبكي ..فيديو

أخبار الزمالك.. رفع العقوبة عن بن شرقي وتحذير للاعبين .. واتخاذ إجراءات انتقال لاعب الأهلي لصفوف الفريق

وكيل النني يكشف حقيقة إصابة اللاعب بـ كورونا وموقفه من العودة للدوري المصري ..فيديو

طبيب الغلابة: مرتضى منصور قائد حقيقي ومصر لن ترى مثله مرة أخرى.. فيديو

خشبة يكشف عن مرشحه في انتخابات الأهلي الماضية

أول تعليق من شيما صابر بعد عقد قرانها على رامي صبري

إنهاء دوري الكونغو بسبب كورونا.. وتأهل مازيمبي وفيتا لـ الأبطال

اسامة نبيه يعتذر لنادى غزل المحلة عن تفويت مباراة الزمالك .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت اسود.. هنادي مهنا تستعرض أناقتها على إنستجرام.. شاهد

طريقة عمل المرقوق بأسهل الوصفات

سيرين عبد النور تشعل السوشيال ميديا بإطلالة كلاسيكية