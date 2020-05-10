الاشتباه في إصابتين جديدتين في البيت الأبيض بـ كورونا.. ووضع موظفين بالحجر الصحي

أفادت قناة الحرة في نبأ عاجل بأن عضوين من خلية الأزمة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد في البيت الابيض يخضعان للحجر الصحي بعد الاشتباه بإصابتهما بفيروس كورونا.





كما أعلن المتحدث باسم مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن روبرت ريدفيلد رئيس المركز، يخضع في الوقت الحالي للحجر الصحي لمخالطته شخصا مصابا بفيروس كورونا في البيت الأبيض. بحسب "سي إن إن".





وأصيب موظفان في البيت الأبيض بفيروس كورونا، مما أسفر عن تشديد الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس داخل الإدارة الأمريكية والدائرة المقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





وأثبتت الفحوصات الطبية إصابة المستشارة الصحفية لنائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، زوجة أحد كبار مستشاري ترامب، وهو ستيفن ميلر مستشار الرئيس للهجرة.





كما أعلن البيت الأبيض عن إصابة أحد عناصر قوة النخبة العسكرية بفيروس كورونا.



