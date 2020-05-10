عميد علوم عين شمس يحدد محظورات الأبحاث لطلاب النقل

قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية علوم جامعة عين شمس إنه تم الاكتفاء بالمقالة البحثية لطلاب فرق النقل بالكلية بناء على تعليمات المجلس الأعلى للجامعات بإلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني، على أن تستبدل إما بأبحاث أو اختبارات إلكترونية.









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وأضاف عميد كلية العلوم خلال تصريحاته لصدي البلد انه توجد تعليمات يجب علي الطلاب العلم بها حتي لا يرسب في المقالة البحثية وهي ألا يقتبسوا من مواقع الكترونية غير موثوق بها وإذا تعامل مع مواقع الكترونية موثوق بها لا تزيد نسبة الاقتباس على 25% وأن تكون الصياغة من الطالب حسب رؤيته، وسوف يتم تسليم المقالات البحثية من يوم 31 مايو الي 15 يونيو.









وأوضح أن المقالة البحثية لطلاب فرق النقل بالكلية، على أن يتم إجراء البحث بشكل فردي أي لا يشترك في البحث مجموعة من الطلاب ويكون البحث خاصا بطالب واحد، وسيتم تلقي المقالات البحثية عن طريق منصة الكترونية.









وأشار إلى أن المقالة البحثية لا تقل عن 5 صفحات ولا تتجاوز 15 صفحة يقدم البحث على ملف Pdf+ Word بخط Times New Roman حجم الخط 14.





وتكون محتويات المقالة البحثية على النحو التالي:

1-عنوان البحث.