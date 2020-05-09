رئيس جامعة عين شمس: 1200 سرير بالمدينة مجهزة لاستقبال مصابي كورونا

منذ تعليق الدراسة تحولت المدينة الجامعية بجامعة عين شمس الي عزل صحي لمصابي فيروس كورونا وتم تجيهزها علي أعلي مستوي بناء علي تعلميات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.
وسبث أن أكد وزير التعليم العالى أن تجهيزات المدن الجامعية ستكون على أعلى مستوى بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وخلال أيام قليلة تم تجهيز عدد من المدن الجامعية لإعطاء فرصة لمستشفيات العزل لاحتواء الحالات الخطرة التى تحتاج عناية أكبر، مشددًا على أن القوات المسلحة لها دور بارز فى أزمة «كورونا» مع كل مؤسسات الدولة.
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وقال الدكتور محمود المتيني ، رئيس جامعة عين شمس، انه منذ اكثر من 5 أيام ونحن نستقبل بالمدينة الجامعية مصابي فيروس كورونا الذين تكون نتيجة تحاليهم ايجابية ولا تظهر عليهم أعراض، اي نستقبل الحالات البسيطة .
وأضاف الدكتور محمود المتيني خلال تصريحاته لصدي البلد انه تم حتي الان أستقبال 50 حالة من مصابي فيروس كورونا منوها ان المدينة الجامعية مجهزة ب1200 سرير لهذا الغرض.
وأوضح أن المدينة تحتوي غرف معيشة فردية وصالات ترفيهية ومطاعم، وستعزل فيها الحالات البسيطة التي لم يظهر عليها أعراض المرض ولكن التي تكون نتيجة تحاليهم ايجابية .
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وشملت عمليات التطوير للمدينة الجامعية "رفع كفاءة حجرات الإقامة، الأسرة، دورات المياه، وتجهيز المدينة بشاشات تليفزيونية، ثلاجات صغيرة، ومكاتب، وجيم.
كما تم إمدادها بأكثر من 7أطباء و40 من طاقم التمريض وأكثر من 15 من الاداريين وعمال النظافة حيث يوجد غرف مبيت للاطباء وأطقم الطبية لمواجهة فيروس كورونا حتي الان