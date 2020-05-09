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تعليم

رئيس جامعة عين شمس: 1200 سرير بالمدينة مجهزة لاستقبال مصابي كورونا

السبت 09/مايو/2020 - 08:16 م
الدكتور محمود المتيني
الدكتور محمود المتيني
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حسام الفقي
منذ تعليق الدراسة تحولت المدينة الجامعية بجامعة عين شمس الي عزل صحي لمصابي فيروس كورونا وتم تجيهزها علي أعلي مستوي بناء علي تعلميات  الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وسبث أن أكد وزير التعليم العالى أن تجهيزات المدن الجامعية ستكون على أعلى مستوى بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وخلال أيام قليلة تم تجهيز عدد من المدن الجامعية لإعطاء فرصة لمستشفيات العزل لاحتواء الحالات الخطرة التى تحتاج عناية أكبر، مشددًا على أن القوات المسلحة لها دور بارز فى أزمة «كورونا» مع كل مؤسسات الدولة.


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وقال الدكتور محمود المتيني ، رئيس جامعة عين شمس، انه منذ اكثر من 5 أيام ونحن نستقبل بالمدينة الجامعية  مصابي فيروس كورونا الذين تكون نتيجة تحاليهم ايجابية ولا تظهر عليهم أعراض، اي نستقبل الحالات البسيطة .

وأضاف الدكتور محمود المتيني خلال تصريحاته لصدي البلد انه تم حتي الان أستقبال 50 حالة من مصابي فيروس كورونا منوها ان المدينة الجامعية مجهزة ب1200 سرير لهذا الغرض.

وأوضح أن المدينة تحتوي غرف معيشة فردية وصالات ترفيهية ومطاعم، وستعزل فيها الحالات البسيطة التي لم يظهر عليها أعراض المرض ولكن التي تكون نتيجة تحاليهم ايجابية .

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وشملت عمليات التطوير للمدينة الجامعية "رفع كفاءة حجرات الإقامة، الأسرة، دورات المياه، وتجهيز المدينة بشاشات تليفزيونية، ثلاجات صغيرة، ومكاتب، وجيم.

كما تم إمدادها بأكثر من 7أطباء و40 من طاقم التمريض وأكثر من 15 من الاداريين وعمال النظافة حيث يوجد غرف مبيت للاطباء وأطقم الطبية  لمواجهة فيروس  كورونا حتي الان 
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