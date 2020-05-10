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اقتصاد

أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد

الأحد 10/مايو/2020 - 12:31 م
صدى البلد
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آية الجارحي
سجلت أسعار صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى استقرارا خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 10 مايو 2020.

استقر سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى ليسجل 4.27 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع، وفي البنك المصرى الخليجى سجل  4.23 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الأهلي الكويتى بيريوس ليسجل 4.27 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع، و استقر سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر ايران للتنمية ليسجل 4.25 جنيه للشراء و 4.31 جنيه للبيع ، وفى بنك كريدى اجريكول استقر عند 4.26 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر 4.25 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع، ووصل الدرهم الإماراتى البنك الاهلى 4.25جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتى فى مصرف ابوظبى الإسلامى 4.22 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الاماراتى فى المصرف المتحد 4.19 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.
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