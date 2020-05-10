أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد

سجلت أسعار صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى استقرارا خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 10 مايو 2020.
استقر سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى ليسجل 4.27 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع، وفي البنك المصرى الخليجى سجل 4.23 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع .
وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الأهلي الكويتى بيريوس ليسجل 4.27 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع، و استقر سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر ايران للتنمية ليسجل 4.25 جنيه للشراء و 4.31 جنيه للبيع ، وفى بنك كريدى اجريكول استقر عند 4.26 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر 4.25 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع، ووصل الدرهم الإماراتى البنك الاهلى 4.25جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الإماراتى فى مصرف ابوظبى الإسلامى 4.22 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الاماراتى فى المصرف المتحد 4.19 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الأهلي الكويتى بيريوس ليسجل 4.27 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع، و استقر سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر ايران للتنمية ليسجل 4.25 جنيه للشراء و 4.31 جنيه للبيع ، وفى بنك كريدى اجريكول استقر عند 4.26 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر 4.25 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع، ووصل الدرهم الإماراتى البنك الاهلى 4.25جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الإماراتى فى مصرف ابوظبى الإسلامى 4.22 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الاماراتى فى المصرف المتحد 4.19 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.