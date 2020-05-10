مرور القاهرة: الكبارى الجديدة ورفع كفاءة الطرق وراء اختفاء الزحام بالعاصمة

تشهد معظم محاور القاهرة سيولة مرورية على كافة الطرق الحيوية، بالتزامن مع الانتهاء من أعمال الإنشاءات للكبارى الجديدة بمناطق شرق القاهرة التى أحدثت انفراجة مرورية بمدينة نصر ومصر الجديدة والزيتون وغيرها من المناطق التى كانت تشهد تكدسا مروريا.









وصرح مصدر أمني بالإدارة العامة لمرور القاهرة بأنه منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاحد وحتي الان وتشهد معظم محاور الحيوية سيولة مرورية علي كافة القطاعات بالعاصمة .









وأرجع المصدر وجود السيولة المرورية بفضل الافتتاحات الجديدة للعديد من الكبارى، وكذا رفع كفاءة العديد من المحاور الهامة ضمن المشروعات القومية التى تنفذها الدولة ، كما ان قرار الحكومة بتعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس، الأمر الذى أدى إلى تحقيق سيولة مرورية على كافة الأنحاء بالعاصمة.









وأشار المصدر إلى أن اللواء عمرو البيلي مدير مرور القاهرة يتابع الحالة المرورية أولا بأول من خلال جولة ميدانية يومية له وبالتنسيق مع عمليات المرور للتعامل الفورى مع أى حوادث أو أعطال أو كثافات مرورية.



