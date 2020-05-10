2000 رأس ماشية بمشروعات الإنتاج الحيوانى في بورسعيد

تفقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اليوم الأحد أحد مشروعات الإنتاج الحيوانى، وذلك فى إطار متابعة الأنشطة والأعمال التى تشهدها المنطقة سواء فى المجال الزراعى أو مجال تربية الماشية، رافقه خلال جولته عدد من المختصين الزراعيين.









وتعرف اللواء عادل الغضبان خلال تفقده المزرعة على معدل الإنتاج الحيوانى ، والعمل بالمشروع ، وكيفية سير العمل بداخلها والأدوات المستخدمة داخل المزرعة ، وذلك من خلال شرح موجز من أحد المختصين بالمزرعة ، والذى أوضح أن المشروع يحتوى على ٥٠ عامل و ٢٠٠٠ رأس ماشية حاليا.









وأعرب اللواء عادل الغضبان عن سعادته بالجهود المبذولة فى تنمية الإنتاج الحيوانى شرق بورسعيد والذى يساهم فى توفير مخزون كاف من اللحوم الغذائية للمحافظة ،مؤكدا على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال هذه المرحلة .









وعلى جانب آخر ، أكد محافظ بورسعيد أن منطقة سهل الطينة شهدت زيادة فى الرقعة المنزرعة وذلك بعد إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والمزارع السمكية ، وحل المشكلات التى كان يواجهها المزارعون، وكذلك توفير المياه بكثرة للأراضى الزراعية من خلال المشروعات القومية التى شهدتها المحافظة مؤخرا، مؤكدا أن هناك زيادة فى مساحات الرقعة المنزرعة لمحصول الأرز أكثر من العام السابق.







