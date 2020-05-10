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حوادث

مكبلتان بالحبال.. العثور على جثتي فتاة وطفلة في نهر النيل بسوهاج

الأحد 10/مايو/2020 - 03:41 م
جثه
جثه
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خالد رياض
تكثف أجهزة البحث الجنائي في سوهاج، من جهودها لكشف غموض العثور علي جثة فتاة وطفلة مكبلتين بالحبال داخل نهر النيل بدائرة مركز جزيرة شندويل.

وتبين من معاينة رجال المباحث أن الجثتين في حالة تعفن وأنهما لهما مدة داخل المياه وتبين أنهما مجهولتا الهوية.


كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز جزيرة شندويل يفيد ورود بلاغ من الأهالي بعثورهم علي جثتين داخل نهر النيل، وانتقل الي مكان ضباط المباحث الجنائية.


انتقلت قوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثتين، وبفحص الجثث تبين أنهما مكبلتان بالحبال وأن أعمارهما تتراوح بين 30 عاما 14 عاما، تم إيداع الجثتين فى مستشفى المراغة المركزى. 


حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.

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