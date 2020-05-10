شاهد.. استهداف بؤر اجرامية بالسحر والجمال .. وضبط 140 كيلو حشيش و18 هيروين

لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون ، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء خلال اسبوع.

تمكن قطاع الامن العام من استهداف بؤر اجرامية ببحيرة المنزلة وبنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية والشرقية ومنطقة السحر والجمال حيث تم ضبط 87 متهما بحوزتهم اسلحة نارية ومواد مخدرة.

أسفرت جهود الحملات خلال أسبوع عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث





وتم ضبط 817 قطعة سلاح و 140 بندقية و 81 بندقية الية و 1211 قطعة سلاح أببيض،





وفي مجال تامين تنفيذ قرارا الازالة تم تامين 1615 قرار ازالة بنطاق22 مديرية أمن ،





وفي مجال تنفيذ الاحكام تم تنفيذ 435924 حكم قضائي،





وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية، نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط 16 تشكيل عصابي و 45 متهما و 104 حادث متنوع و اعادة 22 سيارة مسروقة.





وفي مجال مكافحة المخدرات : تم ضبط 927 قضية ضبط خلالها 1034 متهم وبحوزتهما اكثر من 132 كجم بانجو ، 140 كجم حشيش و 18 كجم هيروين و 9 كجم استروكس.