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أخبار البلد

الأعلى للإعلام يحيل شكوى الشناوي ضد غادة عبدالرازق لنقابة المهن التمثيلية

الأحد 10/مايو/2020 - 06:42 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم احالة الشكوى التي تقدم بها الناقد الفني طارق الشناوي، ضد الفنانة غادة عبد الرازق لنقابة المهن التمثيلية برئاسة اشرف زكي للتحقيق فيها وافادة المجلس بنتائج التحقيق.


وارسل المجلس خطابا الى نقابة المهن التمثيلية ، لفتح التحقيق وافادة المجلس بنتائجه.

ونص الخطاب على ان المجلس تلقى شكوى  من الناقد طارق الشناوي ضد الفنانة غادة عبد الرازق لما نشرته على صفحتها الشخصية على موقع الفيس بوك من عبارات سب وقذف وإهانة واضحة وصريحة، ونثق في حسن تصرفكم في هذه الشكوى لما جاء فيها من عبارات وأوصاف واتهامات خطيرة ضد ناقد فني أعلن رأيه في أعمال الفنانة حماية لحرية الرأي والتعبير".


كانت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تلقت شكوى من الناقد الفني طارق الشناوي ضد الصفحة الشخصية للممثلة غادة عبد الرازق بتهمة السب والقذف.


وبحسب الشكوى، فإن طارق الشناوي اتهم غادة عبدالرازق بالإساءة إليه بفاحش القول من خلال سب وقذف بشكل يسيء إليه، مطالبا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باتخاذ كافة الإجراءات التي يكفلها القانون حماية لحرية الرأي والتعبير.

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