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بين الناس

أهالى الحلفاية بحرى بقنا يناشدون افتتاح مستشفى الحلفاية فى أسرع وقت

الإثنين 11/مايو/2020 - 01:01 م
صدى البلد
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وسام مختار

ناشد المواطن مصطفى عبدالسميع مصطفى درويش ، مقيم بنجع حمادي الحلفاية بحرى محافظة قنا، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بسرعة افتتاح مستشفى الحلفاية بحرى .

 

ويقول فى رسالته : انه تم الانتهاء من تنفيذها وكاملة الأجهزة علما بانها تخدم خمسة قرى فى ظل ازمة كورونا وعدم مقدرة المردى التنقل للوصول إلى مستشفى بهجورة او مستشفى الوقف او مستشفى قنا العام.

للتواصل مع القارئ : 01007434318

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 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

 

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