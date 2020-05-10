شكوى من انتشار أسلاك كهرباء مكشوفة بجوار مستشفى العباسية

استغاث المواطن محمد شريف، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تواجد أسلاك كهرباء وضغط عالى عارية بجوار جدار مستشفى العباسية بمدينة نصر فى اتجاه رمسيس أسفل كوبرى أكتوبر تشكل خطورة كبرى على المارة وخاصة من الأطفال.





وطالب القارئ بضرورة صيانتها والعمل على إبعاد هذه الأسلاك من الطريق حتى لا يتعرض أحد المارة لخطر الصعق الكهربائى.





اقرأ أيضا:













ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360



