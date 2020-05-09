مطبات صناعية مطلب رواد شارع الحجاز بمصر الجديدة لتقليل سرعة السيارات

أستغاث المواطن أحمد حسين، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، لعمل مطبات صناعية لتهدئة السرعة بشارع الحجاز بمصر الجديدة خاصة بعد التوسيعات الأخيرة، والتى أدت إلى سيولة مرورية كبيرة فى الشارع.

وقال فى رسالته: "الغرض من هذه الرسالة هو التنويه عن خطر ناتج عن التوسعات التى تمت فى الشارع بعد إزالة المترو وتحديدا فى آخر شارع الحجاز حيث يوجد مدرسة السيدة خديجة ومستشفى محمود فايز حيث أنه بعد اتمام عمليات التوسعة تسير السيارات بسرعة كبيرة، وهناك من يقود بسرعة جنونية ضاربا بأرواح الناس عرض الحائط، فبرجاء التواصل مع المسئولين من أجل عمل مطبات صناعية لتهدئة السرعة حفاظا على أرواح المواطنين وبما لا يعوق حركة السير".

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.