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حوادث

طلقة طائشة.. مقتل سائق توك توك على يد عاطل في الجيزة

الإثنين 11/مايو/2020 - 09:28 ص
جثة
جثة
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ندى حمودة – أحمد مهدي
تجرى الأجهزة الأمنية بالجيزة، بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، تحرياتها لكشف ملابسات واقعة مقتل سائق توك توك بطلق ناري بمنطقة الهرم.

بلاغ تلقته شرطة النجدة، أفاد بمقتل سائق بعد إصابته بطلق ناري بمنطقة الهرم ، وعلى الفور وجه اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.


وبالإنتقال والفحص تبين وجود جثة لشاب يدعى إ. خ، بالغ من العمر 18 عاما، ويعمل سائق توك توك، ومصابا بطلق نارى من سلاح خرطوش أودى بحياته.

وكشفت التحريات الأولية أن وراء إرتكاب الواقعة عاطلا، أثناء قيامه باللهو بسلاح خرطوش خرجت منه طلقه أصابت المجنى عليه.

تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وجار ضبط وإحضار المتهم وعرضه على النيابة العامة.
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