شاهد .. يارا تشارك جمهورها بصور أثناء تسوقها في أول ظهور لها خارج المنزل





وعلقت يارا قائلة: " وهَيْك كانت أوّل طَلعَه مِن بَعد الحَجر.. شويّة فواكه وشويّة خضار ما فينا نستغني عنهم مين بيحكي مع الأكل والخضار والفواكه متلي .. شو رأيكم بهالتّفاحات؟".





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وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى :





التفاح الأخضر بموووت فيييه

ياحيااااااااتي انتي شو لابقة الكمامة

برافو ماخذه احتياطاتك انتبهي على نفسك





يذكر أن آخر أعمال المطربة اللبنانية يارا http://tempuri.org/tempuri.html كانت أغنيتها "مليت" مع الفنان الدوزي، كلمات عبدالقادر الدوزي ومحمد برحيل، ألحان دي جي يوسف ومحمد نوبال وأمين الدكالي، وتوزيع دي جي يوسف.

