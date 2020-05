شاهد .. يارا تشارك جمهورها بصور أثناء تسوقها في أول ظهور لها خارج المنزل

وعلقت يارا قائلة: " وهَيْك كانت أوّل طَلعَه مِن بَعد الحَجر.. شويّة فواكه وشويّة خضار ما فينا نستغني عنهم مين بيحكي مع الأكل والخضار والفواكه متلي .. شو رأيكم بهالتّفاحات؟".

اقرأ ايضأ :

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى :

التفاح الأخضر بموووت فيييه

ياحيااااااااتي انتي شو لابقة الكمامة

برافو ماخذه احتياطاتك انتبهي على نفسك

وهَيْك كانت أوّل طَلعَه مِن بَعد الحَجر😷👍🏻

شويّة فواكه وشويّة خضار🙄ما فينا نستغني عنهم👌🏻😍مين بيحكي مع الأكل والخضار والفواكه متلي😹👯‍♀️

شو رأيكم بهالتّفاحات🙄؟؟؟#يارا_لوفرز #يارا

Vegetables and Fruits are my Pharmacy😌👌🏻👯‍♀️😍❤️#Yaralb_lovers #Yara #COVID19 pic.twitter.com/s2922FOXQX