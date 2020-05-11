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فن

شاهد .. يارا تشارك جمهورها بصور أثناء تسوقها في أول ظهور لها خارج المنزل

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:47 م
يارا
يارا
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سيد احمد
نشرت المطربة اللبنانية يارا ، عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " صورا وهى تتسوق ، وذلك في اول ظهور لها خارج المنزل بعد انتشار فيروس كورونا .

وعلقت يارا قائلة: " وهَيْك كانت أوّل طَلعَه مِن بَعد الحَجر.. شويّة فواكه وشويّة خضار ما فينا نستغني عنهم مين بيحكي مع الأكل والخضار والفواكه متلي .. شو رأيكم بهالتّفاحات؟".

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وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى : 

التفاح الأخضر بموووت فيييه
ياحيااااااااتي انتي شو لابقة الكمامة
برافو ماخذه احتياطاتك انتبهي على نفسك

يذكر أن آخر أعمال المطربة اللبنانية  ياراhttp://tempuri.org/tempuri.html كانت أغنيتها "مليت" مع الفنان الدوزي، كلمات عبدالقادر الدوزي ومحمد برحيل، ألحان دي جي يوسف ومحمد نوبال وأمين الدكالي، وتوزيع دي جي يوسف.

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