شاهد .. يارا تشارك جمهورها بصور أثناء تسوقها في أول ظهور لها خارج المنزل

نشرت المطربة اللبنانية يارا ، عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " صورا وهى تتسوق ، وذلك في اول ظهور لها خارج المنزل بعد انتشار فيروس كورونا .
وعلقت يارا قائلة: " وهَيْك كانت أوّل طَلعَه مِن بَعد الحَجر.. شويّة فواكه وشويّة خضار ما فينا نستغني عنهم مين بيحكي مع الأكل والخضار والفواكه متلي .. شو رأيكم بهالتّفاحات؟".
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وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى :
التفاح الأخضر بموووت فيييه
ياحيااااااااتي انتي شو لابقة الكمامة
برافو ماخذه احتياطاتك انتبهي على نفسك
وهَيْك كانت أوّل طَلعَه مِن بَعد الحَجر😷👍🏻— Yara (@yara_lb) May 10, 2020
شويّة فواكه وشويّة خضار🙄ما فينا نستغني عنهم👌🏻😍مين بيحكي مع الأكل والخضار والفواكه متلي😹👯♀️
شو رأيكم بهالتّفاحات🙄؟؟؟#يارا_لوفرز #يارا
Vegetables and Fruits are my Pharmacy😌👌🏻👯♀️😍❤️#Yaralb_lovers #Yara #COVID19 pic.twitter.com/s2922FOXQX