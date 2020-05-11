العربية للتنمية الإدارية تناقش تداعيات أزمة كورونا على العقود الرياضية

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية ندوة تفاعلية عن بعد Online بعنوان "مستقبل المنافسات والعقود الرياضية في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد"، الأربعاء المقبل.





وصرح الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة بأن الندوة تناقش التحديات التي تواجه البيئة الرياضية بما تشتمل عليه من أندية واتحادات في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد COVID-19، وقد انعكست هذه التحديات على انعقاد منافسات البيئة الرياضية بكل مستوياتها، وكذلك بالنسبة للعقود الرياضية المبرمة بجميع صورها.





وتم تأجيل كل المنافسات الدولية والقارية والمحلية وتعليق الأنشطة الرياضية بجميع صورها، كذلك فرضت هذه الأزمة العديد من الإشكاليات حول مستقبل العقود المبرمة في البيئة الرياضية سواء عقود الرعاية أو عقود احتراف اللاعبين في الأندية الرياضية، بالإضافة إلى عقود العاملين من غير اللاعبين بالهيئات الرياضية وخاصة فيما يتعلق بالمراكز القانونية لأطراف العقود، وما يترتب عليها من التزامات مالية قد تحتاج إلى إعادة التوازن العقدي في ضوء التكييف القانوني للجائحة ومن هذا المنطلق حرصت المنظمة العربية للتنمية الإدارية واللجنة الأولمبية المصرية على عقد هذه الندوة لمناقشة تلك التحديات وبحث الإشكاليات المتعلقة بمستقبل الأنشطة الرياضية بجميع جوانبها القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك في إطار مواصلة مسيرة التعاون بين المنظمة واللجنة بعد النجاحات التي حققها المؤتمر العربي للرياضة والقانون الذي عقد في مارس 2020 بالقاهرة.





ويرأس الندوة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني – مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية.





ويتحدث في الندوة من القاهرة الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة بصفته راعيا للندوة، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والمهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس لجان دول البحر المتوسط الأولمبية ورئيس الاتحاد المصري والأفريقي للفروسية والدكتور فتحي ندا، النقيب العام للمهن الرياضية وعضو مجلس النواب المصرى، والمستشار أيمن سيد محمد عبد الرحمن، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار القانوني للجنة الأولمبية المصرية.





ويتحدث في الندوة الدكتور صقر الملا، نائب المدير العام لشؤون الرياضة التنافسية والهيئة العامة للرياضة بالكويت، وإبراهيم بن سليمان القاسم، أمين عام الاتحاد السعودي لكرة وخالد الهنائي، المدير التشغيلي لنادي الوحدة الرياضي بالإمارات العربية المتحدة، وصالح الصالح، المؤسس والمدير العام لشركة Green goal – المملكة العربية السعودية، والدكتورعز الدين محمد أحمد، أستاذ الإدارة الرياضية وكلية التربية الرياضية بجامعة حلوان.