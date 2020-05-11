شاهد .. عمرو وهبة ينشر صورة جديدة عبر إنستجرام

نشر النجم عمرو وهبه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام صورة له من موقع تصوير المسلسل الشهير "جيم اوف ثرونز".
وجاءت تعليقات متابعيه كالتالى:
-جميل جدااا وعلق آخر"دورك فى فلانتينو حلو اوى" وعلقت اخرى "انت ممثل رائع".
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يذكر ان النجم عمرو وهبة يشارك النجم عادل إمام فى مسلسل "فلانتينو" الذى يعرض حاليًا فى رمضان 2020.
"فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، إنتاج ماجنوم لهشام تحسين ورامي إمام، بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، هدي المفتي، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين، وفاء صادق.
يذكر أن عمرو وهبة شارك في بطولة مسلسل "بدل الحدوتة 3"، الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة دنيا سمير غانم، شيماء سيف، إسلام إبراهيم، دلال عبد العزيز، سمير غانم، سارة عبد الرحمن، محمد سلام، محمد قاسم، محمد أوتاكا، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج سينرجي وروزناما.