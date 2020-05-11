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محافظات

ضبط لحوم مجمدة بدون بيانات وأخرى خارج السلخانة في حملة تموينية بـ أجا

الإثنين 11/مايو/2020 - 05:33 م
لحوم مجمدة
لحوم مجمدة
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شنت إدارة التموين بمركز أجا بمحافظة الدقهلية ، وبالتنسيق مع مباحث تموين برئاسة العميد حسين عيطة رئيس مباحث التموين حملة مكبرة لمراقبة المخابز والمحلات للتأكد من صلاحية المواد الغذائية فى الأسواق والإعلان عن الأسعار وذلك تحت إشراف السيد دايره وكيل وزارة التموين بالمحافظة والعقيد علاء شلش رئيس مباحث تموين ميت غمر ويحيى محمد السيد مدير إدارة تموين اجا .

وأسفرت الحملة عن ضبط وتحرير محضر رقم ٧٤٨٨لسنة ٢٠٢٠ جنح أجا ضد شريف.م.ع صاحب سيارة لبيع اللحوم المجمدة بقرية ميت دمسيس لوجود لحوم بدون بيانات وتم التحفظ على المضبوطات بإجمالي ١٠٢كيلو لحوم لحين صدور قرار النيابة العامة بشأن سحب عينات للتحليل المعملى.

كما تم تحرير محضر ٧٤٨٧جنح أجا ضد مسعد.م.ف صاحب محل جزارة بقرية البساتين ومحضر ٧٤٨٦جنح أجا ضد ياقوت.س.ر صاحب محل جزارة بقرية طنامل ومحضر ٧٤٨٥جنح اجا ضد أحمد.أ.ف صاحب محل جزارة بقرية البساتين ومحضر ٧٤٨٤جنح أجا ضد مصطفى.ع.س صاحب محل جزارة بقرية طنامل وذلك لقيامهم بالذبح خارج السلخانة وتم التحفظ على ٨٥ كيلو لحوم لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

كما تم تحرير المحضر رقم ٢٠٩٧ جنح أجا أمن دولة طوارئ ضد مصطفى.م.م صاحب محل جزارة بقرية منية سمنود ومحضر ٢٠٩٨جنح اجا أمن دولة طوارئ ضد نصحى.م.أ صاحب محل جزارة بقرية السلامية وذلك لعدم إعلانها عن الأسعار.

كما تم ضبط مخبز سعد.ع.ال بقرية سنجيد ومخبز عبد العال.ال.ع بقرية ميت العامل ومخبز رائد.ص.ا بقرية منشأة الأخوة وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن وضبط مخبز وفاء.ح.م بقرية الغراقة ومخبز فايز.ع.ع ناحية ديرب بقطارس ومخبز ماهر.ن.أ بعزبة أبوزيد وذلك لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

تشكلت الحملة برئاسة وائل الطنطاوي ومصطفى عوض المفتشان بالإدارة والدكتور أحمد السعيد العبد رئيس التفتيش على اللحوم والمجازر باجا بالإشتراك مع القوة السرية لوحدة مباحث تموين ميت غمر.
ضبط لحوم مجمدة بدون بيانات وأخرى خارج السلخانة في حملة تموينية بـ أجا
ضبط لحوم مجمدة بدون بيانات وأخرى خارج السلخانة في حملة تموينية بـ أجا
ضبط لحوم مجمدة بدون بيانات وأخرى خارج السلخانة في حملة تموينية بـ أجا
ضبط لحوم مجمدة بدون بيانات وأخرى خارج السلخانة في حملة تموينية بـ أجا
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