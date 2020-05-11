مساعد رئيس المؤتمر: تحية شكر لجميع أطقم التمريض في يومهم العالمي خاصة في ظل كورونا

قدمت دعاء عريبي، مساعد رئيس حزب المؤتمر لشئون المرأة، التهنئة لجميع ممرضات مصر بمناسبة اليوم العالمي للتمريض الذي يوافق ١٢ مايو من كل عام.









وقالت "عريبي"، إن الاحتفال بيوم التمريض هذا العام يأتي بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا حول العالم؛ وسط جهود كبيرة تبذلها أطقم التمريض في المستشفيات حول العالم؛ ويصلون الليل بالنهار لرعاية المرضى.









وأضافت أن أطقم التمريض يقدمون الغالي والنفيس من أجل راحة المرضى؛ ويواجهون احتمال إصابتهن العدوى بالتضحية من أجل راحة المرضى وشفائهم.









وتابعت أن انتشار كورونا جاء ليذكرنا جميعا ما يقدمه طاقم التمريض؛ من جهود مستمرة على مدار اليوم والسهر على حاجه المرضى.









واختتمت "عريبي"، حديثها قائلة "نوجه الشكر لهن على ما يقدمنه من جهود عظيمة من أجل صحة المرضى؛ داعية بأن يحفظ الله اطقم التمريض في جميع أنحاء العالم خاصة مصر".



