اتحاد المقاولين يطالب بالحد من الإسناد المباشر

أكد المهندس محمد عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، علي ضرورة العودة الى طرح جميع المشروعات الحكومية عبر آلية المناقصات العامة والحد من الاسناد المباشر وذلك لحاجة القطاع فعليًا الى أتاحة فرص لاكبر عدد من الشركات العاملة فى السوق والتى لديها طاقات فنية وحجم عمالة ترغب فى توفير فرص عمل لها.
وأوضح عبدالرؤوف في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، انه من الضروري اقتصار آلية الاسناد المباشر على عدد من الاعمال والتى حددها القانون رقم 89 لسنة 1998 وهى الحالات الطارئة التى لاتحتمل اتباع اجراءات المناقصة .
وأضاف، أن استمرار طرح الاعمال بنظام الاسناد المباشر على عدد محدود من الشركات يتسم بمخاطرة عالية للغاية فتلك الشركات على مدار السنوات الماضية اسند اليها كم كبير من المشروعات ومع التحديات قد لاتصبح قادرة على انجاز المشروعات بالجودة المطلوبة والتوقيتات المحددة بما يضر بالخطط المستهدفة.
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وأشار الى أهمية ضخ دماء جديدة فى سوق المقاولات وهو الذى يتسم بامتلاك عدد كبير من الشركات الراغبة فى التوسع والحصول على فرص متكافئة .
كما شدد على أهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على فرص تكسبها المزيد من الخبرات وتلبى طموحها فى التوسع والنمو فى السوق المصرية .