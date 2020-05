مقتل 8 وإصابة آخرين في هجوم إرهابي على مستشفى بالعاصمة الأفغانية "فيديو"

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الثلاثاء، مقتل 8 مدنيين وإصابة آخرين في هجوم مسلح على مستشفى بالعاصمة الأفغانية كابول.

ووفقا لـ "دويتشه فيله"، قال المتحدث باسم الوزارة إن ثمانية مدنيين على الأقل قتلوا في الهجوم على مستشفى دشت برشي ، وأصيب أخرون.

وقالت مروة اميني المتحدثة باسم الوزارة "قواتنا الخاصة موجودة في المنطقة" مضيفة أن وحدات الشرطة الخاصة طوقت الموقع وتحاول السيطرة على الوضع.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل الإعلام الأفغانية بسماع انفجارات وإطلاق نار داخل مستشفى بغرب كابول تديرها منظمة أطباء بلا حدود.

وقيل إن الطاقم الطبي محاصر في الداخل مع استمرار المعركة.

ونقلت قناة "1TV " عن طبيب يعمل في المستشفى قوله إن انفجار وقع عند مدخل المستشفى قبل اقتحام مسلحون للمبنى.

وأضافت القناة الإخبارية نقلا عن مصدر أمني قوله أن معركة بالأسلحة تدور في المبنى حيث يستخدم المسلحون قنابل يدوية، مشيرا إلى أنه لم يتمكن سوى بعض العاملين فقط من مغادرة المستشفى.

وبحسب مصدر لرويترز في وزارة الداخلية، وقع الهجوم في الوقت الذي كان من المفترض أن يقوم نائب وزير الصحة بزيارة المستشفى.

ولم يتضح على الفور من يقف وراء الهجوم؛ كما لم يتسن على الفور الاتصال بأطباء بلا حدود للتعليق.

#BREKAING : Explosions and gunfire reported as gunmen storm hospital in Kabul, Afghanistan. pic.twitter.com/3tX6ncE9QI

Several hospital staff including doctors are believed to be trapped inside the hospital. Afghan security forces have arrived at the scene now. #Kabul #Afghanistan pic.twitter.com/TH0Q8MURQ8